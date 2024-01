Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FNAC-Darty : +4% vers 25,5E, les 25,96E se rapprochent information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 14:28









(CercleFinance.com) - 48H après le test d'un support -un peu imprévisible- apparu à 23,38E, FNAC-Darty rebondit de +4% vers 25,5E et pour s'en aller tester l'ex-support des 25,96E des 16/12./2023 et 16/01/2024.

La principale résistance moyen terme demeure située vers 28E (elle remonte au 8/12/2023).





Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris +3.60%