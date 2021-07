FMI : l'accès aux vaccins, ligne de fracture de la reprise mondiale

(AOF) - La croissance de l'économie mondiale devrait s'établir à 6% en 2021 et à 4,9 % en 2022, selon les prévisions du Fonds Monétaire International. Si elles sont inchangées au niveau global, les perspectives ont été révisées à la baisse pour les pays émergents et les pays en développement, et plus particulièrement pour les pays émergents d'Asie. En revanche, elles sont revues à la hausse pour les pays avancés.

" L'accès aux vaccins s'est révélé être la principale ligne de faille qui divise la reprise mondiale en deux blocs : ceux qui pourront envisager une normalisation élargie de leur activité (soit presque tous les pays avancés) et ceux qui continueront de connaître une recrudescence des infections à la COVID-19 assortie d'un bilan humain toujours plus lourd ", explique l'organisation internationale.

Les pays avancés devraient croître de 5,6% cette année et de 4,4% l'année suivante, dont respectivement 7% et 4,9% pour les Etats-Unis et 4,6% et 4,3% pour la zone euro. Le PIB des pays émergents et en développement devrait progresser de 7,5% en 2021 et de 6,4% en 2022.