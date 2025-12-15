FMC Corp. annonce des plans de restructuration ; les actions augmentent

15 décembre - ** Les actions de la société d'agrochimie FMC Corp FMC.N augmentent de 1,3 % à 14,10 $ avant le marché

** La société a déclaré tard vendredi que son conseil d'administration avait approuvé un plan de restructuration visant à réduire les coûts, à fermer les usines à coûts élevés et à déplacer la production vers des sites à coûts plus faibles

** FMC ajoute qu'elle met en œuvre des initiatives en Asie pour refléter l'échelle plus petite de l'activité de la région suite à la vente prévue de ses opérations en Inde

** FMC s'attend à économiser environ 175 millions de dollars ou plus d'ici la fin de 2027

** FMC prévoit d'engager des frais de restructuration compris entre 560 et 635 millions de dollars sur la durée du programme

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 71,3 % depuis le début de l'année