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Flutter nomme Taylor, un pilier de l'entreprise, au poste de directeur général, tandis que Jackson s'apprête à quitter ses fonctions
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 13:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions et des résultats du deuxième trimestre tout au long du texte)

Le géant des paris Flutter FLUT.N a annoncé mercredi que Dan Taylor, collaborateur de longue date de l’entreprise et directeur de sa division internationale, succédera à Peter Jackson, qui quittera ses fonctions de directeur général du groupe le 1er octobre après neuf ans à la tête de l’entreprise .

M. Taylor a plus récemment pris, en mai, les fonctions élargies de président de Flutter , avec la responsabilité de superviser les activités américaines du groupe, qui affichent des résultats en baisse, suite au départ d’Amy Howe de la tête de FanDuel, la marque leader du marché.

Ce Britannique travaille chez Flutter depuis plus d’une décennie et a été en charge de ses principales marques britanniques, Paddy Power Betfair, de 2018 à 2020, avant de prendre la tête de l’ensemble des activités hors États-Unis, où il a supervisé plusieurs acquisitions majeures en Italie et au Brésil.

Flutter a fait cette annonce en faisant état d'une baisse de 45 % de son bénéfice d'exploitation de base (EBITDA) au deuxième trimestre, à 508 millions de dollars – un chiffre inférieur aux prévisions – comparé à l'estimation moyenne de 478 millions de dollars établie par 19 analystes, selon LSEG SmartEstimate.

La société a invoqué la dynamique de son principal marché américain pour justifier une augmentation «proactive» de ses investissements au second semestre, qui se traduira par une perte de 270 millions de dollars sur le résultat de cette année.

Flutter a ainsi revu à la baisse, pour le quatrième trimestre consécutif, ses prévisions d’EBITDA ajusté pour l’ensemble de l’année, les ramenant à 2,65 milliards de dollars contre 2,87 milliards en mai.

« Investir pour soutenir la dynamique de notre clientèle est une approche qui nous a toujours bien réussi. Notre élan, ainsi que la dynamique actuelle du marché, indiquent que le moment est venu de passer d’une priorité accordée à la croissance des marges à une priorité accordée à la croissance des joueurs (AMP) et à la valeur client », a déclaré M. Jackson dans un communiqué.

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