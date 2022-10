Flornoy Ferri lance Flornoy Trends

(AOF) - Flornoy Ferri étend sa gamme de fonds avec la création de Flornoy Trends. Ce fonds retient à ce jour 11 thématiques spécifiques – préserver, économiser les ressources, développer l’énergie durable, soigner, nourrir, habiter, consommer, se divertir, communiquer, analyser, suppléer, innover – et sélectionne, parmi les sociétés de gestion les plus expertes, les meilleurs fonds thématiques lui correspondant en favorisant les classifications SFDR 8 et 9.

" Dans un contexte où les thématiques porteuses sont changeantes et où d'importantes dispersions de performance peuvent être constatées au sein d'une même thématique, les arbitrages tactiques du fonds sont réalisés via un outil propriétaire de ‘Momentum' afin qu'il se positionne systématiquement sur les meilleures thématiques du moment ", explique le gestionnaire d'actifs.

Flornoy Ferri opère actuellement sur une sélection stratégique de 38 fonds, proposés par 17 sociétés de gestion, dédiée pour un tiers à chacun des grands enjeux, Environnement, Humain et Technologie. Le fonds ne comporte aucun filtre macro-économique ; ses aspects stratégiques sont définis et paramétrés par son gérant, Stéphane Le Rai.

Il est principalement exposé aux marchés d'actions et minoritairement aux marchés de taux, européens et internationaux. A son lancement, le fonds se positionne tactiquement sur des fonds thématiques en lien avec l'Environnement et l'Humain, mais le modèle n'a pas retenu les thématiques de la dimension Technologie.