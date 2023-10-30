Flint Hills signale une perturbation dans la raffinerie de Corpus Christi, Texas West

FLINT HILLS RESOURCES:
* LE 29 OCTOBRE, VERS 9 H 02, DES CONDITIONS PERTURBÉES ONT ENTRAÎNÉ UNE CONCENTRATION ÉLEVÉE DE H2S DANS LE SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DES GAZ DE COMBUSTION ET UN BRÛLAGE À LA TORCHE À L'USINE OUEST DE CORPUS CHRISTI, AU TEXAS. 29 OCTOBRE, DES CONDITIONS DE PERTURBATION ONT ENTRAÎNÉ UN TAUX ÉLEVÉ DE H2S DANS LE SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DES GAZ DE COMBUSTION ET UN BRÛLAGE À LA TORCHE À L'USINE OUEST DE CORPUS CHRISTI, AU TEXAS
* LA CAUSE DE L'ÉVÉNEMENT FAIT ACTUELLEMENT L'OBJET D'UNE ENQUÊTE
* LES OPÉRATIONS ONT PERMIS DE REMÉDIER AU NIVEAU ÉLEVÉ DE H2S DANS LE SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DU GAZ COMBUSTIBLE ET LA CONCENTRATION EST chiffre d'affaires DANS LES FOURCHETTES PRÉVUES
* LE BRÛLAGE À LA TORCHE S'EST TERMINÉ VERS 10 H 04
CAPACITÉ DE LA Raffinerie: 268 500 (WEST PLANT) BARRELS PER DAY SOURCE: TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY (TCEQ) FILING
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