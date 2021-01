Flexstone Partners promeut trois experts Managing Directors

(AOF) - Flexstone Partners a annoncé la promotion de Caroline Gibert, David Marcus et Zélie Saint-Zéby en tant que Managing Directors. « David et Zélie ont rejoint l'équipe en 2011 et sont nos directeurs d'investissement les plus expérimentés. Ils ont tous deux significativement contribué à notre processus d'investissement, tout en faisant preuve d'un fort esprit de leadership au sein de notre société et auprès d'un certain nombre de sociétés dans lesquelles nous investissons », a déclaré Eric Deram, Managing Partner de Flexstone Partners.

" Caroline est une collaboratrice à forte valeur ajoutée au sein de notre équipe relations investisseurs et développement et a été un réel moteur pour nos initiatives de levée de fonds depuis son arrivée en 2014 ", ajouté Eric Deram, " ces promotions marquent notre reconnaissance envers les performances de Caroline, David et Zélie, des collaborateurs talentueux et piliers de la culture de notre entreprise. Leur rôle est important pour la croissance à venir de Flexstone. "

David Marcus et Zélie Saint-Zéby, en tant que Managing Directors, poursuivront leur implication active dans l'exécution et la gestion des investissements aux États-Unis et en Europe respectivement, tout en représentant Flexstone Partners au sein des différents Comités Consultatifs des Fonds en portefeuille et sociétés détenues en co-investissements. David et Zélie sont membres des Comités d'Investissement de Flexstone aux Etats-Unis et en Europe respectivement.

En tant que Managing Director et Responsable ESG, Caroline Gibert est responsable de l'ensemble des actions ESG de Flexstone Partners aussi bien au niveau de la société que des Investissements. Caroline continuera également de contribuer activement au développement de l'offre globale de la société.