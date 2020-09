Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fleury Michon : vers une cession des parts dans PFI Cercle Finance • 16/09/2020 à 09:35









(CercleFinance.com) - Fleury Michon annonce avoir conclu avec le groupe Beretta un protocole d'accord portant sur la cession de l'intégralité de ses titres (50% du capital social) dans Piatti Freschi Italia (PFI), à Mariofelice SPA, société mère du groupe Beretta. Fleury Michon et Beretta ont développé, depuis 2001, un partenariat au sein de Piatti Freschi Italia, société mère du groupe PFI, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de plats cuisinés frais et d'autres produits alimentaires en Italie. Le groupe agroalimentaire français ajoute que l'acte notarié finalisant cette cession devrait être signé dans les prochaines semaines. Des précisions concernant les impacts financiers de ce protocole seront alors communiquées.

