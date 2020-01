Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fleury Michon : vers un transfert sur Euronext Growth Cercle Finance • 10/01/2020 à 07:23









(CercleFinance.com) - Fleury Michon annonce que son conseil d'administration a décidé de soumettre à son assemblée générale mixte des actionnaires, prévue le 14 février, un projet de transfert des titres de la société sur le marché Euronext Growth à Paris. Cette opération consiste à demander à Euronext la radiation des titres du groupe agroalimentaire du marché Euronext et leur admission concomitante aux négociations sur Euronext Growth, admission qui interviendrait dans un délai minimum de deux mois à compter de l'AGM. Elle vise à permettre à Fleury Michon de réduire les contraintes associées au marché Euronext et les moyens engagés pour y répondre, Euronext Growth proposant 'un fonctionnement simplifié, plus adapté à la taille et aux besoins du groupe'.

Valeurs associées FLEURY MICHON Euronext Paris -0.62%