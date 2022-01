Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Fleury Michon vend la société slovène Proconi information fournie par AOF • 04/01/2022 à 18:02



(AOF) - En date du 29 décembre 2021, Fleury Michon a conclu la cession de l'ensemble de ses parts au sein du capital de la société slovène Proconi. L’acquéreur est la société slovène Eta, qui produit notamment des plats préparés, des légumes marinés et des condiments. " Cette opération contribue à l’efficience de l’organisation industrielle de Fleury Michon ", a expliqué le groupe d'agroalimentaire. L’activité de Proconi n’était pas significative à l’échelle de Fleury Michon.



Cette cession n'aura aucun impact sur le résultat opérationnel courant 2021, et un impact négatif (dépréciation des titres) sur le résultat net 2021 qui devrait être tout de même positif comme annoncé précédemment.





