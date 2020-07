Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fleury Michon : va faire appel d'une décision Cercle Finance • 16/07/2020 à 18:10









(CercleFinance.com) - L'Autorité de la Concurrence a condamné 12 entreprises au titre de divers griefs remontant à la période 2011-2013, pour un montant global de 93,0 millions d'euros, dont 14,8 millions d'euros concernant Fleury Michon. Cette décision du 16 juillet 2020 est relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des achats et ventes de produits de charcuterie. ' Fleury Michon n'est pas concerné par les griefs pour entente sur les prix de vente de produits (entente à l'aval). Fleury Michon conteste avoir participé à une entente anticoncurrentielle portant sur le prix d'achat de certaines matières premières (entente à l'amont) ' indique le groupe. Fleury Michon fera appel de cette décision.

Valeurs associées FLEURY MICHON Euronext Paris +0.80%