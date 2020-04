FLEURY MICHON retire ses perspectives 2020

(AOF) - Fleury Michon a dévoilé mardi soir ses résultats 2019. Ainsi, le groupe agroalimentaire a accusé une perte nette consolidée de 28 millions d'euros l'an dernier (contre un bénéfice net de 14,4 millions un an plus tôt) et une perte opérationnelle de 19,6 millions d'euros (contre un bénéfice opérationnel de 18,7 millions un an plus tôt). Il en découle une marge opérationnelle de -2,6%, contre +2,6% un an plus tôt. Enfin, le chiffre d'affaires a progressé de 3,1% à 747,6 millions d'euros. Compte tenu de l'incertitude générée par la crise du Covid-19, le dividende sera déterminé en juillet.

Fleury Michon a également réalisé son point d'activité du premier trimestre 2020. Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 193,3 millions d'euros sur la période, en hausse de 13,8 % par rapport au premier trimestre 2019.

" Après une année 2019 très difficile, nous avons commencé à mettre en place les mesures nécessaires au redressement du groupe ", a déclaré Billy Salha, le directeur général de Fleury Michon.

" Compte tenu des nombreuses incertitudes liées à la crise du Covid-19, le groupe n'est cependant pas en mesure de confirmer les perspectives précédemment communiquées ", a ajouté le dirigeant.

