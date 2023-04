Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fleury Michon: résultat net en retrait de 40% en 2022 information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Fleury Michon publie un résultat net de 2,4 millions d'euros pour 2022 contre quatre millions l'année précédente, et un résultat opérationnel courant de 15 millions, soit 1,9% du chiffre d'affaires, une marge quasi-stable (-0,1 point).



A 794,8 millions d'euros, le chiffre d'affaires a augmenté de 12,6%, porté par les gains de parts de marché, les hausses de prix pour compenser l'explosion de coûts, et la reprise des activités de catering aérien et de livraison de plateaux repas en entreprises.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 27 juin le versement d'un dividende de 1,20 euro par action, stable par rapport à 2022. 'Au vu des incertitudes multiples', le groupe agroalimentaire indique qu'aucune prévision chiffrée ne peut être fournie à date.





