Fleury Michon: Résultat Net de 4 ME en 2021

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires 2021 enregistre une baisse de -4,1% à 705,60 ME par rapport à 2020. ' Il est fortement impacté par l'activité GMS dont les ventes sont en retrait de -4,2% par rapport au précédent exercice ' indique le groupe.



Le taux de marge opérationnelle courante s'affiche à 2,0% en 2021, contre 2,6% en 2020.



Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à 14,4 ME, soit 2,0% du chiffre d'affaires, en retrait par rapport à 2020. Le Résultat Net s'élève à 4,0 ME en 2021.



' Au vu de l'environnement complexe et incertain, aucune perspective chiffrée ne peut être communiquée à date pour 2022 ' indique la direction.





