Fleury Michon : résultat net de -13,3 ME au 30 juin

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 376,7 ME au premier semestre 2020, en hausse de +8,0% par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution intègre les hausses de volume sur l'activité GMS France et l'intégration du groupe Marfo en juillet 2019. Le résultat opérationnel courant s'établit à 9,4 ME au cours du premier semestre 2020 contre -5,3 ME au cours de la période précédente. Le résultat opérationnel consolidé est d'un montant de -3,5 ME. Le résultat net consolidé ressort à -13,3 ME au 30 juin 2020. ' Fleury Michon n'est pas en mesure d'apporter, à date, d'indications précises concernant sa performance opérationnelle sur l'exercice 2020 '.

Valeurs associées FLEURY MICHON Euronext Paris -0.45%