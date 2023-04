Fleury Michon recul du résultat net en 2022

(AOF) - Entreprise de l'industrie agroalimentaire française, Fleury Michon affiche un résultat net à 2,4 millions d'euros en 2022 contre 4 millions d'euros en 2021. Ce résultat inclut les charges et produits financiers pour -3,5 millions d'euros, principalement dus au coût de l’endettement ainsi que la charge d’impôts pour -1,3 million d'euros, directement liée aux bénéfices des activités en France. Son résultat opérationnel diminue, s'élevant à 8,9 millions d'euros. Son résultat opérationnel courant a augmenté d'un peu plus de 4% à 15 millions d'euros, soit 1,9% du chiffre d'affaires.

Le taux de marge opérationnelle courante reste quasiment stable, à 1,9% en 2022, contre 2% en 2021. Malgré un choc inflationniste sans précédent à partir de mars 2022, la rentabilité a été préservée sur l'ensemble de l'année grâce à une gestion serrée des prix de vente et de l'ensemble des postes de charges.

Fleury Michon affiche une croissance de son chiffre d'affaires de 12,6%, portée par les gains de parts de marché, les hausses de prix nécessaires pour compenser l'explosion du coût de tous les intrants, et la reprise significative des activités de catering aérien et de livraison de plateaux repas en entreprises. La croissance interne est ressortie à 13,3% à 794,80 millions d'euros.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 27 juin 2023 le versement d'un dividende de 1,20 euro par action, stable par rapport à 2022.

" L'année 2023 devrait être à nouveau marquée par une conjoncture volatile et très probablement inflationniste " a prévenu le groupe d'agroalimentaire. Après une forte reprise en 2022, les activités très négativement impactées par la crise de la Covid-19 depuis 2020 devraient poursuivre leur croissance. " Les coûts de production devraient rester encore très élevés et continueront à nécessiter une gestion serrée des prix de vente ainsi que de l'ensemble des postes de charges ", a averti Fleury Michon.

Au vu des incertitudes multiples, aucune prévision chiffrée ne peut être fournie à date.

