Fleury Michon : le CA annuel à 747,9 millions d'euros

(CercleFinance.com) - Le groupe Fleury Michon annonce ce soir un chiffre d'affaires, pour l'année 2019, de 747,9 millions d'euros, en hausse de +3,1% par rapport à l'exercice précédent. Le CA recule en revanche de -1,3% à périmètre constant. Par ailleurs, les revenus du quatrième trimestre s'affichent à 199,8 millions d'euros, en hausse de +10,8% en données publiées, et de +3,2% à périmètre constant. 'Le résultat opérationnel courant 2019 devrait être en ligne avec les communiqués précédents. Le résultat net 2019 devrait être fortement dégradé par des provisions, dépréciations complémentaires et autres éléments exceptionnels. Ces éléments n'auront cependant pas d'impacts imprévus sur les flux de trésorerie du Groupe', indique le groupe.

Valeurs associées FLEURY MICHON Euronext Paris -3.00%