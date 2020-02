FLEURY MICHON : l'AG valide le projet de transfert vers Euronext Growth

(AOF) - Le projet de transfert de la cotation des titres de Fleury Michon du marché réglementé d'Euronext Paris compartiment C vers Euronext Growth a été approuvé par l'Assemblée Générale des actionnaires qui s'est tenue le 14 février dernier. Le Conseil d'administration a donc pris la décision de mettre en œuvre le transfert des titres de la société. Celui-ci pourrait être réalisé le 25 mai prochain.

Le projet a pour objectif de permettre à Fleury Michon de réduire les contraintes associées au marché Euronext et les moyens engagés pour y répondre. " Euronext Growth propose un fonctionnement simplifié, plus adapté à la taille et aux besoins du groupe, tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers ", explique Fleury Michon.

