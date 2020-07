Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fleury Michon : hausse de +8% des revenus du semestre Cercle Finance • 22/07/2020 à 17:54









(CercleFinance.com) - Annoncé ce mercredi soir, le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 du groupe Fleury Michon s'établit à 376,7 millions d'euros, soit +8,0% par rapport à l'exercice précédent. 'Cette évolution intègre les hausses de volume sur l'activité GMS et l'intégration du groupe Marfo en juillet 2019. En retraitant la contribution du groupe Marfo de la performance consolidée du premier semestre 2020 (périmètre constant 2019), le chiffre d'affaires progresse de +4,1%', précise le groupe.

Valeurs associées FLEURY MICHON Euronext Paris -1.64%