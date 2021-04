Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fleury Michon : enregistre une perte de 30.5 ME en 2020 Cercle Finance • 21/04/2021 à 18:23









(CercleFinance.com) - Fleury Michon publie ce soir ses résultats financiers au titre de l'exercice 2020. Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 735,4 ME, soit un recul de 1,6% par rapport à 2019, ou de -3,5% à périmètre constant. A 19,4 ME (contre -5.7 ME un an plus tôt) le résultat opérationnel courant profite des volumes en hausse de l'activité GMS et d'une relative stabilité des coûts des matières premières, indique l'entreprise. Le résultat net consolidé s'établit à -30,5 ME ce qui représente toutefois une amélioration par rapport à l'année précédente (-42,8ME). Dans ces conditions, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 9 juin 2021 le versement d'un dividende de 1 euro par action, fait savoir Fleury Michon. En raison de l'environnement qu'elle juge 'extrêmement volatil', la société ne souhaite pas donner d'indication chiffrée de résultats pour 2021.

Valeurs associées FLEURY MICHON Euronext Paris 0.00%