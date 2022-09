Fleury Michon enregistre des pertes en raison de la hausse des coûts

(AOF) - Fleury Michon a dévoilé des comptes dégradés, marqués par la hausse des coûts de production. Le groupe d’agroalimentaire a essuyé une perte nette de 2,5 millions d’euros au 30 juin contre un bénéfice de 3,6 millions d'euros, un an auparavant. Fleury Michon a affiché une perte opérationnelle courante de 4,2% contre un bénéfice de 6,7 millions d’euros au cours du premier semestre 2021. La marge opérationnelle courante passe de 2,0% à -1,1%, « fortement impactée par la hausse générale des coûts de production, dont principalement les matières premières, les emballages et les énergies ».

Cette hausse " n'a pas pu être répercutée dans les prix de vente au cours du premier semestre" .

Fleury Michon a enregistré un chiffre d'affaires en progression de 9,6% à 374,50 euros.

" A court terme, la hausse des coûts de l'énergie est un facteur d'incertitude additionnel, sur lequel les équipes de Fleury Michon veillent constamment afin de limiter les consommations de manière responsable ", a indiqué le groupe d'agroalimentaire à propos de ses perspectives.

Suite au contexte économique, des négociations ont été rouvertes avec nos clients distributeurs dès avril 2022. " Des hausses de tarifs ont été négociées à partir du 1er juillet 2022 mais ne couvriront que partiellement la hausse des coûts à date " a précisé Fleury Michon. Compte tenu de la volatilité persistante des marchés, aucune perspective chiffrée de l'atterrissage 2022 n'est communiquée à date.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Développement de l'industrie laitière chinoise

Le gouvernement chinois encourage la consommation de produits laitiers pour améliorer la nutrition et les défenses immunitaires de la population, tout en cherchant à réduire la dépendance du pays aux importations. Souhaitant tourner la page du scandale du lait infantile mélaminé, qui avait affecté 300.000 bébés en 2008, la production de lait repart dans le pays, après dix ans de stagnation. Les grands groupes industriels (Mengniu , Yili, Youran ou Modern Dairy) n'exportent pas et se concentrent sur un marché intérieur, qui croît de 4 à 5 % par an. Ils développent de très grosses fermes et misent fortement sur l'innovation, en investissant quatre fois plus que tous leurs concurrents dans le monde.