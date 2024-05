Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fleury Michon: en négociation sur Platos Tradicionales information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, Fleury Michon a annoncé vendredi soir avoir entamé des négociations exclusives avec Familia Martinez, son partenaire de longue date en Espagne, afin de vendre ses parts dans leur joint-venture Platos Tradicionales.



Le groupe agroalimentaire français rappelle que Platos Tradicionales, née en 2006, fabrique et distribue depuis cette date des plats cuisinés en Espagne. Aucune autre information n'est apportée par Fleury Michon.





Valeurs associées FLEURY MICHON Euronext Paris +1.80%