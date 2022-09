Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fleury Michon: de légères pertes au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - Fleury Michon affiche pour le premier semestre 2022 un résultat net de -2,5 millions d'euros, contre +3,6 millions un an auparavant, avec une marge opérationnelle courante passée de +2% à -1,1%, fortement impactée par la hausse générale des coûts de production.



Le groupe agroalimentaire a enregistré un chiffre d'affaires en progression de 9,6% à 374,5 millions d'euros, tiré en particulier par les pôles international (+106,4%) et ventes avec services (+74,9%) tandis que le pôle GMS France n'a progressé que de 2,9%.



Des hausses de tarifs ont été négociées à partir du 1er juillet 2022 mais ne couvriront que partiellement la hausse des coûts à date. Compte tenu de la volatilité persistante des marchés, aucune perspective chiffrée de l'atterrissage 2022 n'est communiquée.





