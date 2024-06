Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fleury Michon: cession des parts dans Platos Tradicionales information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - A l'issue des négociations annoncées début juin, Fleury Michon fait part de la cession de l'intégralité de ses parts dans Platos Tradicionales à son associé historique, Familia Martínez, pour un montant de 68 millions d'euros avec un différé partiel de six mois.



La contribution de Platos Tradicionales (jusqu'alors coentreprise entre Fleury Michon et Familia Martínez) dans les comptes consolidés du groupe agroalimentaire s'est traduite par une quote-part de société de 8,5 millions d'euros au 31 décembre 2023.



Cette opération permettra à Fleury Michon de renforcer sa structure financière, d'accélérer ses projets de développement, de maintenir un niveau élevé d'investissement dans son outil industriel et de se concentrer sur l'accompagnement de ses relais de croissance.





