flatexDEGIRO: vise une année record en 2024

(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO publie un chiffre d'affaires ajusté de 100,2 ME au titre du 4e trimestre (+14,3% par rapport à la même période un an plus tôt), tandis que l'EBITDA ajusté s'établit à 49,4 ME (+26,6%).



Le nombre de clients atteint 2,7 millions, en hausse de 12,6%. En revanche, les créations brutes de comptes ont ralenti, passant de 86 000 à 77 400 (soit -10%).



Sur l'ensemble de l'exercice, flatexDEGIRO enregistre un CA ajusté de 390,7 ME (+6%), avec un EBITDA ajusté de 154,4 ME (+6,5%) et un bénéfice net ajusté consolidé en hausse de 4%, à 81,8 ME.



Pour 2024, le broker vise une croissance du chiffre d'affaires de 5 à 15 % et une augmentation du résultat net consolidé de 25 à 50 %.

Selon flatexDEGIRO, '2024 pourrait devenir l'année la plus forte de l'histoire de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires et de revenu net'.





