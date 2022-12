Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FlatexDEGIRO: vise environ 380 ME de CA en 2022 information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 10:03









(CercleFinance.com) - FlatexDEGIRO annonce aujourd'hui ses prévisions de résultats pour 2022. Le groupe s'attend à ce que le chiffre d'affaires s'élève à environ 380 millions d'euros (+/- 2 %) avec une marge d'EBITDA ajustée d'environ 37 % (+/- 1 %).



Les mouvements positifs du marché ont conduit une augmentation significative des actifs en dépôt chez flatexDEGIRO, qui ont augmenté de plus de 4 milliards d'euros depuis septembre pour atteindre actuellement environ 42 milliards d'euros.



' Le relèvement des taux d'intérêt contribuera fortement au bénéfice net de l'année prochaine et nous sommes très confiants dans notre capacité à poursuivre notre croissance rentable en 2023 et au-delà ', souligne Frank Niehage, directeur général de flatexDEGIRO.



Le Conseil de surveillance de flatexDEGIRO a décidé d'élargir le Directoire du Groupe de deux membres supplémentaires et d'étendre le rôle de l'actuel directeur financier du Groupe, Muhamad Chahrour en le nommant directeur général adjoint et directeur des opérations.



Benon Janos, actuellement directeur financier de flatexDEGIRO Bank AG, succédera à Muhamad Chahrour au poste de directeur général financier. Stephan Simmang rejoindra le conseil d'administration en tant que directeur de la technologie du groupe.





Valeurs associées FLATEXDEGIRO XETRA -27.35%