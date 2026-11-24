Flatexdegiro gagne 6% en Bourse après que le fonds activiste PrimeStone Capital a demandé au courtier en ligne allemand de rechercher de potentiels acquéreurs. L'actionnaire estime qu'un rachat devrait valoriser le groupe à plus de 40 EUR par action, soit une prime de plus de 72% sur le cours de clôture de lundi.

Dans une lettre publiée mardi, PrimeStone Capital, qui détient 1,5% du capital de Flatexdegiro , appelle le fondateur et premier actionnaire Bernd Förtsch, ainsi que les instances dirigeantes du groupe, à mandater un conseiller financier afin de sonder l'intérêt d'éventuels acquéreurs.

Le fonds activiste estime que les remaniements successifs de la direction pénalisent la valorisation boursière du courtier. Le titre, qui clôturait lundi à 23,18 EUR pour une capitalisation de 2,6 milliards d'euros, a perdu 45% depuis son sommet de février.

PrimeStone réclame également un renforcement immédiat du conseil de surveillance, avec la nomination d'un président permanent et d'administrateurs indépendants disposant d'une expertise dans les métiers bancaires, les marchés financiers et les fusions-acquisitions.

En septembre, le président du conseil de surveillance, Hans-Hermann Lotter, et l'administratrice Martina Pfeifer avaient démissionné en raison de divergences sur l'orientation stratégique du groupe. Ces départs avaient été suivis d'un remaniement du directoire.

Selon PrimeStone, Flatexdegiro compte quelque 3,7 millions de comptes clients et plus de 100 MdsEUR d'actifs en conservation. Le fonds considère qu'un processus de vente structuré permettrait aux actionnaires de substituer à l'actuelle décote de gouvernance la perspective d'une prime de contrôle.