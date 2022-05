Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client flatexDEGIRO: toutes les résolutions ont été approuvées information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 18:29









(CercleFinance.com) - L'assemblée générale annuelle de flatexDEGIRO a approuvé aujourd'hui à une large majorité toutes les résolutions de l'ordre du jour.



L'Assemblée générale annuelle a exprimé sa confiance dans le Directoire et le Conseil de surveillance pour l'exercice 2021 et a approuvé l'extension du conseil de surveillance à quatre membres et l'élection de Mme Aygül Özkan en tant que nouveau membre du Conseil de surveillance.



Martin Korbmacher, président du conseil de surveillance de flatexDEGIRO: ' Aygül apporte une solide compréhension des plates-formes commerciales axées sur la technologie et une perspective diversifiée sur de nombreuses questions pertinentes.'





