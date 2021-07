Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client flatexDEGIRO : succès d'un placement privé Cercle Finance • 02/07/2021 à 12:21









(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO a annoncé vendredi le succès d'un placement privé par lequel les fondateurs de sa filiale néerlandaise DEGIRO ont cédé un certain nombre de leurs titres. Dans un communiqué, le broker en ligne allemand indique que l'opération a attiré des investisseurs 'de premier plan' permettant au livre d'ordres d'être sursouscrit cinq fois. Ce placement, qui s'est effectué sur la base d'une décote de 4,5%, a porté sur un nombre de titres limité, de l'ordre de 650.000 pièces, qui illustre d'après le groupe la volonté des actionnaires de référence de rester impliqués dans le développement la société. Cette opération a néanmoins permis d'accroître le flottant en vue d'une entrée, d'ici à la fin de l'année, sur le MDAX, l'indice de référence regroupant les valeurs moyennes allemandes.

Valeurs associées FLATEXDEGIRO XETRA +0.53%