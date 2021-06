Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client flatexDEGIRO : signature d'un accord avec Tradegate Cercle Finance • 23/06/2021 à 18:39









(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO annonce aujourd'hui la signature d'un accord international avec l'opérateur Tradegate AG Wertpapierhandelsbank. Par conséquent, dès les mois de juillet/août 2021, tous les clients DEGIRO à travers l'Europe pourront bénéficier des produits Tradegate, de faibles spreads et d'heures de négociations étendues, de 8 heures à 22h, indique flatexDEGIRO. 'Les clients DEGIRO bénéficieront ainsi directement d'un élargissement de notre offre de services', résume Frank Niehage, directeur général de flatexDEGIRO AG. Avec un chiffre d'affaires de 324 milliards d'euros en 2020, Tradegate Exchange est une plate-forme de négociation réglementée dans laquelle Deutsche Börse AG est l'actionnaire majoritaire avec une participation de 60%. Il s'agit d'un marché boursier dédiés aux investisseurs privés en Europe.

