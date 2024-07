Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client flatexDEGIRO: résultat net en hausse de 133 % à 31 ME au T2 information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 18:45









(CercleFinance.com) - Les revenus ont augmenté de 31 % à 119 millions d'euros au deuxième trimestre 2024 (T2 2023 : 90 millions d'euros).



Les revenus de commissions (+25 %) bénéficient d'une base de clients croissante et d'une activité commerciale moyenne plus élevée des clients.



L'EBITDA est en hausse de 82 % à 53 millions d'euros (T2 2023 : 29 millions d'euros) et le résultat net augmente de 133 % à 31 millions d'euros (T2 2023 : 12 millions d'euros).



La société a enregistré 205 900 nouveaux comptes clients ouverts au 1er semestre 2024, en hausse de 11 % (S1 2023 : 186 000).



La collecte nette est de 3,25 milliards d'euros au 1er semestre 2024 (en hausse de +14 % contre 2,86 milliards d'euros au 1er semestre 2023).



Les revenus en 2024 devraient augmenter jusqu'à 15 % et le bénéfice net devrait progressé jusqu'à 50 %.



Dr Benon Janos, co-PDG et CFO de flatexDEGIRO AG a déclaré : ' Après un bon début d'année, nous avons poursuivi notre très solide performance au deuxième trimestre, en bonne voie pour une année 2024 record'.



Stephan Simmang, co-CEO et CTO de flatexDEGIRO AG a déclaré : ' Au cours du premier semestre 2024, nous avons constaté une forte augmentation des revenus de commissions et d'intérêts, portée par une croissance continue de notre clientèle et un environnement de taux d'intérêt favorable'.





