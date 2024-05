Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client flatexDEGIRO: près de 30 000 nouveaux comptes en avril information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce qu'environ 30 000 nouveaux comptes clients ont été ouverts chez flatexDEGIRO en avril, portant la clientèle totale à 2,83 millions d'utilisateurs.



Les actifs en conservation s'élevaient à 57,5 milliards d'euros à la fin du mois, dont 54 milliards d'euros de titres et 3,5 milliards d'euros de dépôts en espèces.



Les clients de flatexDEGIRO ont réalisé 5,4 millions de transactions en avril 2024, dont 72 % des transactions concernent des produits cash (actions, obligations, etc.)







Valeurs associées FLATEXDEGIRO XETRA 0.00%