flatexDEGIRO: partenariat reconduit avec Mönchengladbach

(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO a annoncé vendredi le renouvellement de son contrat de sponsoring avec le Borussia Mönchengladbach pour les cinq prochaines années.



Ce nouvel accord prévoit que le logo du courtier en ligne figurera sur les maillots du club de football allemand pendant un minimum de deux saisons, avec un volet de co-sponsoring assuré ensuite jusqu'en 2027.



Muhamad Chahrour, le directeur financier de flatexDEGIRO, explique qu'en dépit de la crise du Covid, les deux premières saisons du partenariat ont déjà largement contribué à améliorer la notoriété de la marque flatex en Allemagne et de celle de flatexDEGIRO en Europe.



Le Borussia Mönchengladbach occupe actuellement la dixième place du championnat de Bundesliga.





