flatexDEGIRO : Oddo reste à 'surperformance' information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 14:55

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de ' surperformance ' sur le titre flatexDEGIRO, tout en abaissant de 30 à 16 euros son objectif de cours sur la valeur.



Hier, flatexDEGIRO a annoncé un abaissement de sa guidance 2022 : le courtier en ligne anticipe désormais un nombre de transactions compris entre 75 et 85 M (vs 95-115M précédemment, et 90M pour le consensus) ainsi qu'entre 600 et 700 k nouveaux utilisateurs (vs 640-840 k précédemment, consensus de 601 k), rapporte Oddo.



Selon Oddo, l'abaissement de la guidance de CA est surtout la conséquence d'un nombre de transactions par utilisateur plus faible qu'attendu, les investisseurs se montrant attentistes face aux incertitudes (inflation, craintes de récession, guerre Ukraine-Russie, confinements en Chine...).



Dans ce contexte, flatexDEGIRO anticipe désormais un CA compris entre 400 et 440 ME, alors que le consensus prépublication table pour sa part sur 476 ME, et qu'Oddo vise 405 ME.



' Nos prévisions de BPA 2023/2024e ressortent ainsi à respectivement 0.86 E et 1.23 E, soit une révision en baisse moyenne de 23% sur la période (-28% et -19% respectivement sur 2022 et 2023) ', indique Oddo.



Le broker maintient néanmoins sa note de ' surperformance ' estimant qu'un scénario très pessimiste était déjà intégré dans la valorisation du groupe, après la chute du titre de plus de 23% en un mois.