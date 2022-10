flatexDEGIRO: Oddo maintient sa note de 'surperformance' information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 09:46

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre flatexDEGIRO, avec un objectif de cours abaissé de 16 à 13 euros.



Le bureau d'analyses revient sur la publication financière de flatexDEGIRO pour le 3e trimestre, avec un CA de 92 ME qui ressort supérieur au consensus (90 ME) et 4% au-dessus du 3e trimestre 2021.



L'EBITDA ajusté s'établit à 37.6 ME, 9% au-dessus des attentes d'Oddo (35,6 ME), avec une marge de 40,9% (Oddo anticipait 40% et le consensus tablait sur 38,5%).



Oddo note toutefois que flatexDEGIRO ajuste sa guidance 2022 vers le bas de fourchette, en anticipant un CA supérieur à 400 ME (vs 400-440 ME précédemment et un consensus de 403 ME) .



Dans ces conditions, l'analyste indique ajuster en baisse ses prévisions sur 2022 (-2%) et adopter une approche plus conservatrice sur 2023 concernant la volatilité (nombre de transactions par client stable par rapport à 2022 vs +9% précédemment) et l'acquisition clients (+450k vs +600k précédemment).



'Au final, notre révision pour le BPA 2023 ressort à -6.5%', conclut Oddo qui souligne que 'suite à la performance du titre cette année, un scénario très pessimiste semble déjà intégré dans la valorisation du groupe'.