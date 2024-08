Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client flatexDEGIRO: nomination de Oliver Behrens comme CEO information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 10:02









(CercleFinance.com) - FlatexDEGIRO annonce la nomination de Oliver Behrens comme nouveau directeur général (CEO), à compter du 1er octobre 2024 pour une durée de trois ans.



Oliver Behrens, avec 40 ans d'expérience dans l'industrie financière européenne, succède à Dr Benon Janos et Stephan Simmang, qui étaient Co-dirigeants intérimaires depuis mai 2024.



Avant cette nomination, Behrens a occupé divers postes de direction chez Morgan Stanley et Deka-Bank, et est actuellement Président du Conseil de Surveillance de DWS Group.





Valeurs associées FLATEXDEGIRO 13,47 EUR XETRA +3,26%