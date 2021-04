Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client flatexDEGIRO : le CA progresse de 176% au 1er trimestre Cercle Finance • 16/04/2021 à 09:58









(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO annonce aujourd'hui avoir enregistré un chiffre d'affaires de 134,9 ME au titre du premier trimestre 2021, soit une progression de l'activité de pratiquement 176% par rapport à la même période un an plus tôt (48,9 ME). Dans le même temps, l'EBITDA ajusté a été multiplié par trois (+208%), passant de 23,7 à 73,1 ME, atteignant même une marge de 54% pour la première fois. 'Avec plus de 360 000 nouveaux clients, nous avons pu élargir notre clientèle de près de 30% au cours des trois premiers mois de l'année seulement', note le courtier, qui n'hésite par a évoquer'un développement opérationnel remarquable' lors du 1er trimestre. Pour l'année 2021, flatexDEGIRO anticipe une hausse de sa base de clientèle de 2 à 2,2 millions, et un nombre de transactions estimé entre 90 et 110 millions. D'ici 2025, l'entreprise s'est même fixé l'objectif 'de desservir au moins 1% de la population éligible en Europe soit plus de 3 millions de personnes'.

Valeurs associées FLATEXDEGIRO XETRA +2.61%