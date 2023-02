FlatexDEGIRO: le bénéfice net a doublé en 2022 information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 18:32

(CercleFinance.com) - FlatexDEGIRO, premier courtier en ligne d'Europe a publié aujourd'hui des chiffres préliminaires au titre de l'exercice 2022.



Ainsi, le chiffre d'affaires ressort à 407 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice, un chiffre en recul de 2,6% par rapport à l'exercice précédent (418 ME).



En revanche, dans le même temps, l'EBITDA a progressé de 63% pour s'établir à 183 ME, et le bénéfice net a doublé, passant de 52 à 106 ME.



FlatexDEGIRO annonce par ailleurs avoir enregistré 460 000 nouveaux comptes de clients, tandis que sa base de clientèle s'élargit, passant de 2,1 millions (décembre 2021) à 2,4 millions. Le nombre de transactions réalisées est néanmoins en net recul, passant de 91 à 67 millions.



Pour l'exercice 2023, la direction vise une poursuite de la croissance et une hausse de la rentabilité.



' Dans un environnement difficile, nous avons une nouvelle fois livré de solides performances opérationnelles et financières, générant un résultat net de plus de 100 millions d'euros pour la première fois', indique Frank Niehage, CEO de flatexDEGIRO.



Par ailleurs, les dépôts des clients ont augmenté de 15 % pour atteindre plus de 3,2 milliards d'euros, souligne le responsable.