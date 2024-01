Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client flatexDEGIRO: hausse des comptes clients en décembre information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 11:53









(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO a annoncé jeudi avoir enregistré quelque 29.000 nouveaux comptes clients au cours du mois de décembre, ce qui porte à près de 2,7 millions sa base de clients actuelle.



Les actifs gérés par le courtier en ligne représentaient, à la fin 2023, 51,7 milliards d'euros, dont 48,1 milliards sous forme de titres et 3,6 milliards de dépôts en espèces.



Sur le mois de décembre, les clients de flatexDEGIRO ont exécuté 4,5 millions de transactions, dont 74% ont eu trait à des produits au comptant (actions, obligations,...).



Coté à la Bourse de Francfort, le titre progressait de 1,9% après ces chiffres.





Valeurs associées FLATEXDEGIRO XETRA +1.17%