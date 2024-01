Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client flatexDEGIRO: exigences prudentielles maintenues information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 11:02









(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO a déclaré mercredi que la BaFin, l'autorité des marchés financiers allemands, avait maintenu à 4,25% le niveau de fonds propres au titre du 'pilier 2' que le courtier en ligne était tenu de respecter.



Le broker ajoute dans un avis financier que l'exigence de fonds propres fixé dans le cadre du processus de contrôle et d'évaluation 'SREP' (Supervisory Review and Evaluation Process) s'est établi à 2,25% pour ce qui concerne sa filiale bancaire flatexDEGIRO Bank.





