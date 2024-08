Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FlatexDEGIRO: environ 29 100 nouveaux clients en Juillet information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 09:56









(CercleFinance.com) - FlatexDEGIRO annonce qu'environ 29 100 nouveaux comptes clients ont été ouverts en juillet, ce qui porte le nombre total de clients à 2,904 millions.



Les actifs en dépôt s'élevaient à 61,91 milliards d'euros à la fin du mois, dont 58,42 milliards d'euros de titres et 3,50 milliards d'euros de dépôts en espèces.



Les clients de FlatexDEGIRO ont effectué 5,21 millions de transactions, dont 71 % concernaient des produits au comptant (actions, obligations, etc.).





Valeurs associées FLATEXDEGIRO 11,80 EUR XETRA -2,88%