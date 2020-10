Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client flatexDEGIRO : entrée remarquée à la Bourse de Francfort Cercle Finance • 26/10/2020 à 16:28









(CercleFinance.com) - Le courtier en ligne paneuropéen flatexDEGIRO a fait son entrée ce lundi à la Bourse de Francfort sur le marché réglementé dit 'Prime Standard'. Alors que le prix d'admission des actions avait été fixé à 43 euros, le titre flatexDEGIRO se traitait autour de 42,6 euros en début d'après-midi, soit un repli d'à peine 0,1% dans un marché boursier allemand particulièrement mal orienté (-3,4%). Aux cours actuels, sa capitalisation boursière ressort à quelque 1,2 milliard d'euros. Né de la fusion en 2020 de l'allemand flatex et du néerlandais DeGiro, l'entreprise est l'un des plus grands courtiers en ligne d'Europe, avec environ 1,2 million de clients et 70 millions de transactions sur titres attendues cette année. Si la société s'est récemment renommée 'flatexDEGIRO', elle continue d'opérer sous les marques 'flatex' et 'DeGiro' sur ses marchés respectifs.

Valeurs associées FLATEX XETRA +1.05%