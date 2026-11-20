flatexDEGIRO annonce que son directoire et son conseil de surveillance ont décidé de mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions, l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin) ayant donné son feu vert à cette opération.

La société allemande de courtage en ligne et de services bancaires précise que ce programme de rachat porte sur un maximum de 7 867 011 actions, pour un montant maximal de 100 MEUR (hors frais annexes). Il débutera le 23 novembre 2026 et s'achèvera au plus tard le 26 mai 2027.

Pour exécuter ce programme, le groupe a mandaté une banque d'investissement qui prendra ses décisions concernant le calendrier des acquisitions de manière indépendante. flatexDEGIRO conserve le droit de résilier ou de suspendre de manière anticipée le mandat confié à cette banque.

Le programme sera réalisé conformément à l'autorisation accordée au directoire lors de l'assemblée générale annuelle de 2024, permettant le rachat d'un maximum de 10% du capital. Il pourra être suspendu et repris à tout moment, si cela s'avère nécessaire et légalement autorisé.