flatexDEGIRO: Christiane Strubel rejoint le directoire

(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO annonce la nomination, à compter du 1er janvier 2024, de Christiane Strubel au sein du directoire de groupe dans le but de ' renforcer encore davantage l'attention portée aux salariés et à la gouvernance d'entreprise '.



En tant que directrice des ressources humaines (CHRO), Christiane Strubel assumera la responsabilité, au sein du directoire, de la protection des données et de la gestion des autorisations en complément de ses responsabilités RH à l'échelle du groupe.







