Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client flatexDEGIRO : 500.000 nouveaux clients au premier semestre information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 12:20









(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO a annoncé lundi avoir attiré plus de 500.000 nouveaux clients nets au cours du premier semestre, soit l'équivalent de 3000 nouveaux membres par jour. Le courtier en ligne fait valoir que grâce à son taux de fidélisation de la clientèle élevé, de l'ordre de 98,5%, sa base de membres s'établissait à 1,75 million à la fin du mois de juin, soit un bond de 74% d'une année sur l'autre. Sur les six premiers mois de l'année, le groupe allemand dit avoir généré un chiffre d'affaires de 226 millions d'euros, en hausse de 127%, pour une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 2,2 points à 47,6%. Il s'agit là de résultats préliminaires, ses chiffres définitifs devant être publiés le 31 août. A la Bourse de Francfort, le titre flatexDEGIRO chutait de plus de 14% après la publication de ces chiffres, qui faisaient ressortir un ralentissement de la croissance de l'activité et un tassement de la marge par rapport au premier trimestre.

Valeurs associées FLATEXDEGIRO XETRA -14.07%