Flambée du pétrole et taux élevés crispent Wall Street avant la Fed

Un opérateur à la Bourse de New York le 26 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé en baisse mardi, plombée par une nouvelle envolée des prix du brut et par des taux obligataires toujours élevés, à la veille de la décision très attendue de la banque centrale américaine (Fed).

Le Dow Jones a perdu 0,63%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,78% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,45%.

"On constate une faiblesse généralisée sur le marché boursier", résument les analystes de Briefing.com.

Face aux tensions persistantes au Moyen-Orient, les prix de l'or noir continuent de progresser, alimentant les craintes inflationnistes.

Dans ce contexte, le rendement de l'emprunt américain à échéance dix ans a atteint mardi 5,03%, un niveau inédit depuis juillet 2007 et le début de la crise des prêts immobiliers "subprime". Il a depuis reflué légèrement, autour de 5%.

Les investisseurs sur le marché obligataire demandent un rendement plus élevé pour ces morceaux de dette souveraine afin de compenser les hausses de prix, qui érodent dans la durée la valeur de leur capital prêté.

"Des rendements obligataires plus hauts se répercutent directement sur les finances des ménages" car ils servent de référence aux taux des prêts immobiliers, comme à ceux des crédits à la consommation, remarque Mark Malek, de Siebert Financial.

Lorsqu'ils grimpent, les taux obligataires pèsent aussi sur les entreprises, qui réduisent leurs investissements et embauchent moins, d'où l'inquiétude de Wall Street.

Face à la hausse des prix, "les marchés tablent aussi de plus en plus sur une politique monétaire ferme" de la part de la banque centrale américaine (Fed), estime Adam Turnquist, de LPL Financial.

Les investisseurs misent en effet massivement sur un relèvement des taux d'intérêt d'un quart de point mercredi, à l'issue de la réunion de l'institution.

Il s'agirait du premier resserrement monétaire depuis près de trois ans.

Mais certains analystes se montrent prudents, estimant que la Réserve fédérale peut décider une nouvelle fois de laisser ses taux inchangés (ils sont entre 3,50% et 3,75% depuis décembre).

"Même si une hausse des taux est vraisemblable, rien n'est encore joué", résument les analystes de la banque Unicredit, évoquant l'"incertitude significative" depuis que Kevin Warsh est arrivé.

Le patron de la Fed est resté très prudent dans sa communication depuis sa prise de fonctions en mai.

"Le moindre signal que Warsh acceptera de donner sur la politique monétaire sera scruté avec une attention extrême ", note Kevin Ford, de Convera.

Au tableau des valeurs, les titres associés au secteur des cryptomonnaies ont pâti de la baisse du bitcoin après que la tentative d'adopter un premier grand texte de régulation du secteur aux Etats-Unis (le CLARITY Act) a échoué mardi au Sénat.

Les plateformes d'échange Coinbase (-10,10%) et Robinhood (-3,39%) ont trébuché, comme le "mineur" (créateur de monnaie numérique) Riot Platforms (-5,97%).

Profitant d'achats à bon compte, les semi-conducteurs sont parvenus à garder la tête hors de l'eau, à l'image de Nvidia (+0,57%), Micron (+0,39%) ou AMD (+2,19%).

Ils avaient été sanctionnés la veille par les appels lancés par plusieurs figures du secteur technologique à freiner le rythme de développement de l'intelligence artificielle, invoquant des risques pour la sécurité.

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