Flambée des taux et glissade des actions face aux intentions de la Fed

Les Bourses mondiales reculent nettement jeudi, le dernier compte rendu de la réunion de la banque centrale américaine et les données sur le marché du travail américain présageant une politique monétaire restrictive, ce qui faisait aussi flamber les taux.

Wall Street a ouvert en baisse: le Dow Jones reculait de 0,74% vers 13H32 GMT, le S&P 500 de 0,87% et le Nasdaq de 0,99%.

Les places boursières européennes alignent une quatrième séance dans le rouge, avec des pertes marquées à Paris (-2,55%) sur la voie de sa pire séance depuis la panique bancaire en mars, tandis que Londres lâchait 1,83%, Francfort 1,91% et Milan de 1,96%.

En Asie, la Bourse de Hong Kong a perdu plus de 3% et Shanghai 0,54%. Tokyo a clôturé en baisse de 1,70%.

"Les craintes de récession mondiale font baisser l'appétit pour le risque", résume Edward Moya, analyste d'OANDA.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt montaient fortement de part et d'autre de l'Atlantique: le taux d'intérêt de l'emprunt à 10 ans britannique a atteint son plus haut niveau depuis 2003, 4,64%. Celui des Etats-Unis a dépassé les 4% pour la première fois depuis mars (4,04%, contre 3,93% mercredi), tandis que le taux français s'approchait de son plus haut de l'année, également en mars, avec un taux de 3,15% (3,02% mercredi).

Après un premier semestre en fanfare, les investisseurs sont refroidis par "les dernières publications de données macroéconomiques", tant en Chine qu'en Europe ou aux Etats-Unis, rappelle les analystes de la Deutsche Bank.

Mais malgré les risques de récession, les "minutes de la Fed", le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de l'institution, a été "dur" dans sa tonalité, décrit Alexandre Baradez, analyste chez IG. "Cela conforte l'idée qu'il n'y avait pas de quoi faire une pause en juin", estime-t-il.

La prochaine réunion de la Fed est prévue les 25 et 26 juillet.

La banque centrale américaine regarde plus particulièrement le marché de l'emploi américain, espérant qu'il se détende un peu afin d'alléger la pression sur les hausses des salaires, un des moteurs de l'inflation.

Avant le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis attendu vendredi, les premières données ne vont pas dans ce sens: les entreprises du secteur privé ont créé 497.000 emplois en juin, en forte hausse par rapport aux mois précédents, un chiffre également bien supérieur aux attentes selon l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab publiée jeudi.

Le coeur n'est pas à la fête pour la tech

Les perspectives de hausses des taux de la Réserve fédérale américaine et la reprise encore trop lente de la Chine, deuxième puissance économique mondiale, pèsent sur les valeurs technologiques.

En Europe, STMicroelectronics reculait de 4,43%, Capgemini de 4,34% et Teleperformance de 3,57% sur la place parisienne. A Francfort, Infineon abandonnait 3,01%.

A Wall Street, Meta (+0,90%) échappait à la tendance au lendemain du lancement de son nouveau réseau social Threads, conçu pour concurrencer Twitter et qui a compté 10 millions d'utilisateurs d'inscrits en quelques heures.

Le pétrole en baisse

Les prix du pétrole reculaient un peu jeudi, après une réduction massive des stocks de brut aux Etats-Unis liée à d'importantes exportations ainsi qu'à une demande d'essence soutenue.

Vers 13H15 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, perdait 0,38% à 76,36 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, abandonnait 0,31% à 71,57 dollars.

L'euro avançait de 0,26% à 1,0883 dollar.

Le bitcoin gagnait 0,45% à 30.610 dollars après avoir atteint un plus haut depuis un an à 31.500 dollars plus tôt dans la séance.