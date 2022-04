Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fitch: va cesser de fournir ses clients en Russie information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 16:55









(CercleFinance.com) - Fitch Solutions, l'un des principaux fournisseurs de données, de recherche et d'analyse, a annoncé vouloir cesser de fournir ses produits et services aux clients situés en Russie afin de se conformer aux sanctions de l'Union européenne.



La fourniture de ces produits et services aux clients concernés, y compris l'accès aux flux de données, aux services ou aux applications, ainsi que toute assistance ou formation, cessera au plus tard le 14 avril 2022.



Fitch Solutions demande également aux redistributeurs de cesser de la même manière la fourniture de ces produits et services aux parties concernées situées en Russie.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.