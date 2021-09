Fitch : une forte majorité d'entreprises se fixent des objectifs en matière de gaz à effet de serre

Le niveau des objectifs est soutenu par les ambitions de l'UE d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, ce qui précipite les changements réglementaires et les demandes croissantes des parties prenantes pour que les entreprises donnent la priorité aux réductions des émissions de GES. L'étude indique que la pression des actionnaires fait partie de l'équation, car les sociétés cotées sont plus susceptibles d'avoir fixé des objectifs que les sociétés privées de taille similaire.

Bien qu'il n'y ait qu'une différence limitée dans la fixation d'objectifs entre les secteurs, il existe une corrélation claire avec la taille globale des entreprises examinées. Plus de 95 % des émetteurs dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 10 milliards d'euros ont annoncé des objectifs en matière de GES, contre 49 % des sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard d'euros.

(AOF) - Plus des trois quarts des entreprises européennes examinées par Fitch Ratings ont annoncé publiquement leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). L'examen de 178 émetteurs notés par l'agence de notation dans les secteurs à fortes émissions a révélé que les pouvoirs publics étaient les plus susceptibles d'avoir fixé un objectif public clair pour leurs émissions de GES.

