Fitch Ratings plus pessimiste sur l'économie mondiale en 2023

(AOF) - Les prévisions du PIB mondial pour 2023 ont été révisées à la baisse, les banques centrales intensifiant leur lutte contre l'inflation et les perspectives du marché immobilier chinois se détériorant, indique Fitch Ratings dans sa dernière édition des Perspectives économiques mondiales. L’agence de notation prévoit désormais une croissance du PIB mondial de 1,4 % l’année prochaine, révisée à la baisse par rapport à la prévision d'une hausse de 1,7 % de septembre 2022.

Fitch a abaissé sa prévision de croissance américaine pour 2023 à 0,2 %, contre 0,5 % auparavant, en raison de l'augmentation du rythme de resserrement de la politique monétaire.

Elle a également réduit ses prévisions de croissance pour la Chine en 2023 à 4,1%, au lieu de 4,5%, car les perspectives de reprise de la construction de logements s'estompent. La prévision de croissance de la Chine en 2022 reste à 2,8 %, car la recrudescence des cas de Covid-19 pèse sur l'activité à court terme.

L'agence de notation a légèrement revu à la hausse la croissance de la zone euro en 2023, à +0,2 %, contre -0,1 % auparavant, car la crise gazière européenne s'est un peu atténuée, mais des hausses de taux plus marquées de la BCE pèseront sur la demande.

"Le contrôle de l'inflation s'avère plus difficile que prévu, car les pressions sur les prix se diffusent et s'ancrent davantage. Les banques centrales sont obligées de ne plus prendre de gants. Ce n'est pas bon pour la croissance", a prévenu Brian Coulton, économiste en chef de Fitch.